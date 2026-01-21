El joven estaba destinado en la Ciudad Condal para completar su formación tras haber estado en una empresa privada

El maquinista fallecido en el accidente de tren de Rodalies en Gelida, Barcelona, es un joven de Sevilla que estaba en prácticas

El maquinista fallecido en el accidente de Barcelona es Fernando Huerta, un joven sevillista de cuna y trianero. El conductor del tren accidentado en Rodalies, Cataluña, se encontraba en prácticas en la sala de mandos del convoy junto a otros tres integrantes. El Ayuntamiento de Sevilla ha prolongado los tres días de luto oficial, hasta el viernes 23 de enero, por su muerte.

El Sevilla Fútbol Club ha dado el pésame a la familia en las redes sociales: "El Sevilla Fútbol Club expresa su condolencia a los familiares y amigos de Fernando Huerta Jiménez, sevillista socio del club con 20 años de antigüedad. El club desea transmitir todas sus fuerzas a sus familiares, así como a los miembros de la Peña Sevillista Triana Fans a la que pertenecía. DEP.".

Fernando, un joven maquinista de 28 años en prácticas

Fernando Huerta era un maquinista en prácticas de 28 años y natural de Sevilla. El joven estaba destinado en la Ciudad Condal para completar su formación tras haber estado en una empresa privada de transporte de mercancías.

En esta nueva tragedia ferroviaria, además de la muerte del maquinista en prácticas, resultaron heridas 37 personas: cinco de ellos graves, seis menos graves y 26 leves.

"Descansa en paz guerrero": las reacciones a su muerte

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y cariño para el joven sevillano. Uno de ellos ha sido de la Hermandad de la Macarena: "La Hermandad de la Macarena, en nombre de su Hermano Mayor y Junta de Gobierno, desea expresar su más hondo pesar por el fallecimiento de nuestro joven hermano D. Fernando Huerta Jiménez (27 años), víctima del trágico accidente ocurrido en un tren de la línea R4 de Rodalies a su paso por Gelida (Barcelona), en el que viajaba como maquinista en prácticas".

Huerta era un amante de la Semana Santa y hermano de la Macarena. El joven primero estudió Periodismo en la Facultad de Comunicación de Sevilla antes de empezar en el mundo ferroviario. "La Hermandad se une al luto de todos ellos, compartiendo su tristeza y acompañándolos con la cercanía fraterna y la oración, confiando en que la Virgen de la Esperanza los sostenga y ampare en tan difíciles momentos", ha concluido en su comunicado.

Pero no han sido los únicos en reaccionar a su muerte. "Descansa en paz guerrero. A seguir animando a tu Sevilla FC, desde el Tercer Anillo", asegura Jesús González, entrenador de fútbol de. C.F Santomera. "Me llega la triste noticia de que el fallecido por el accidente de Barcelona se trata de Fernando Huerta, sevillista de cuna y trianero, desde aquí, mandamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Desde el cielo seguirá arropando a su Sevilla FC, DEP.", lamenta otro usuario de la plataforma.

Muchos continúan sorprendidos por el incidente que ha ocurrido poco después del de Adamuz, en Córdoba. "Qué lastima por Dios ,tan joven ,con tanta vida por delante, esos padres ,esa familia ,que injusta es la vida", "Esto no puede quedar así, no hay derecho a truncar tantas vidas lo siento", destacan algunos internautas.

Los bomberos tuvieron que sacar al joven del tren accidentado

Núria Parlon, consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña, fue la encargada de confirmar el fallecimiento del joven maquinista: "Hemos de lamentar la muerte de una de las personas que viajaba en el tren". Tras confirmarse la identidad de Huerta, las autoridades le comunicaron la noticia a sus familiares, tal y como lo explicó en redes sociales.

El vagón inicial del tren fue el peor parado en la colisión. “Una persona estaba atrapada. Hemos hecho maniobras de excarcelación”, contaba un bombero ante las cámaras en el lugar. Emergencias se movilizó durante toda la noche para comprobar que no hubiese más personas en el interior del convoy y para estabilizar el muro.

Una de las hipótesis sobre el origen de esta tragedia es que el muro podría haber cedido por las últimas lluvias, pero todavía no se ha confirmado las causas de lo ocurrido.