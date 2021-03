¿Dónde están los glaciares de Marte?

Concretamente, los científicos calculan que ha habido entre media docena y 20 edades de hielo en los últimos cientos de millones de años en Marte. Esto quiere decir que, igual que en nuestro planeta, también en su superficie hubo glaciares un día. La diferencia es que, mientras que en la Tierra en los periodos interglaciares como el actual los glaciares reducen su tamaño, en Marte permanecen congelados. El motivo por el que no los vemos es que están ‘escondidos’ bajo escombros rocosos.

El nuevo artículo publicado por investigadores de la Universidad de Colgate en el estado de Nueva York procura responder a esta pregunta en la revista ‘Proceedings of the National Academies of Science (PNAS)’. Entre los participantes en el estudio está el profesor Levy.