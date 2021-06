"Hemos identificado un patrón de deformación tectónica no reconocido previamente en Venus, uno que es impulsado por el movimiento interior al igual que en la Tierra", dice en un comunicado Paul Byrn e, profesor asociado de ciencia planetaria en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y autor principal y co-corresponsal de la obra. "Aunque es diferente de la tectónica que vemos actualmente en la Tierra, todavía es evidencia de que el movimiento interior se expresa en la superficie del planeta".

La misión Magellan observa pistas de movimiento tectónico

"Una variación de ese tema también parece estar ocurriendo en Venus. No es la tectónica de placas como en la Tierra, no se están creando enormes cadenas montañosas aquí, ni sistemas de subducción gigantes, pero es evidencia de deformación debido al manto interior flujo, que no se ha demostrado antes a escala global ".