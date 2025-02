Tate McRae sube la temperatura de 'La Isla de las Tentaciones' con su provocativa Sports Car

'Sports Car' es el más reciente single de Tate McRae antes de la llegada de su esperado tercer álbum , que lleva como nombre 'So Close To What' , que verá la luz en unos días (el próximo 21 de febrero). En este tema, Tate deja clara sus posiciones: llevar al máximo su sexualidad sin comprometerse con nada ni con nadie, dando rienda suelta a sus deseos (algo que muchas de las parejas acaban haciendo en las fiestas de la villa).

'Sports Car' viene acompañado de un provocativo videoclip para subir (aún más) la temperatura. Dirigido por Bardia Zeinali , "representa una sociedad que está constantemente observando y juzgando ". En él, la artista se convierte en el observador y acaba tomando el control. De esta manera, nos sumergimos a través de su perspectiva en una poderosa interacción de estilo e identidad, " donde la moda se convierte en algo más que ropa, es el lienzo de su identidad en evolución". Cada look refleja una personalidad diferente que la propia Tate encarna, cada look cuenta una historia en sí mismo.

'So Close To What' está cada vez más cerca para poder descubrirlo, toda una exploración introspectiva de auto-descubrimiento, el amor y la búsqueda del equilibrio en momentos de incertidumbre. Se sumará a una versátil discografía en la que la artista no para de acumular logros: más de 11.600 millones de streams en sus temas, nominada a los MTV VMAs y con numerosos galardones que la han catapultado al estrellato del pop.