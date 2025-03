"Haz lo que quieras conmigo" de Walls o "Algo bonito" de Nyno Vargas: así suena la música de Supervivientes

En la Playlist Oficial de 'Supervivientes' no puede faltar la música de Walls, que a finales de año regresaba con su esperado single “haz lo que quieras conmigo” y que no tardó en viralizarse en redes. El artista murciano volvía con una balada rock que es imposible sacarte de la cabeza. Quizá sean las guitarras intensas, o la sutil y moderna producción... pero lo que sí está claro es que su combinación no puede gustarnos más. 'Haz lo que quieras conmigo', que ya suena en las galas del programa, está inspirada en las clásicas canciones de amor de aquella década de los 50 y 60. Con el foco puesto en estas baladas románticas que hacían historia y marcaron a una generación, el cantante confesaba que era el mayor orgullo de su trayectoria.