Las despedidas dejan huella en 'Supervivientes' con la música de Walls

03 OCT 2025 - 09:00h.

Walls profundiza en las despedidas con 'Conmigo no lloras', su último single

El murciano suena con su nueva canción en las noches de 'Supervivientes All Stars'

'Conmigo no lloras', lo nuevo de Walls, ya suena en las noches de Supervivientes All Stars y te lo contamos todo sobre la banda sonora de la aventura más extrema de nuestras leyendas en Honduras.

Walls presentaba este verano su nuevo single 'Conmigo no lloras', una apuesta sólida por un pop más madurado con claras influencias de la música de los 90. Tras la buena recepción de la rockera 'Mi Nena', el artista continúa explorando emociones universales (y géneros musicales) desde un enfoque más maduro, directo y sin rodeos.

En esta ocasión, el murciano se centra en la despedida de un amor, desde una mirada sincera a los propios errores, con la frustración y orgullo propios de una decisión así y cuya mezcla queda perfectamente representada en el tema. Un amor que elige seguir adelante sin él, pero con la certeza de que hay cosas que no se olvidan y una letra que habla de frente, de desear que a la otra persona le vaya bien, pero sin dejar pasar la oportunidad de recordar que hay cosas que no volverá a sentir con nadie más.

'Conmigo no lloras' es una canción que no busca reconciliación, sino dejar claro lo que uno fue en la vida del otro. Walls sigue, de esta manera, profundizando en las despedidas, de una forma tanto personal como emocional, con un pop de corte actual e influencias rancheras (presentes en cierta manera en el videoclip, dirigido por Max Lusson) y un sonido que, con la mirada puesta en la década noventera, mira hacia la nostalgia desde un lenguaje rabiosamente actual. La narrativa visual que persigue el videoclip, muestra la elegancia y madurez del momento actual de Walls, con un uso de imágenes potentes y metafóricas.

Soge Culebra, Lucho RK, La Pantera, Raul Clyde y Juseph se unen para 'Party Privado'

Además, el 'Party Privado' de Soge Culebra, Lucho RK, La Pantera, Raul Clyde y Juseph aporta un ritmo al hilo musical de Cayos Cochinos que no sabías que necesitabas. Este maxi junte reúne a los nuevos representantes del urbano en España y nació con la intención de poner el broche de oro a un verano de hits.

En 'Party Privado', Soge Culebra se alía con cuatro potentes nombres del género para articular una de esas piezas que condensan el pulso de las escena urbana española en 2025. El tema, además, nació en un campo de composición en la Casa Bresh de Ibiza y apela a la hermandad inmediata entre artistas y a un imaginario compartido: la fiesta como punto de encuentro y complicidad para definir el presente y el futuro del género en España.

Con una energía que recuerda al mítico 'Cayo la noche', 'Party Privado' comparte la esencia canaria, el espíritu colaborativo y la energía conjunta que impulsó a toda una generación de artistas hacia el foco nacional. Una invitación a una fiesta exclusiva donde reina la energía, el misterio y la conexión con la música como único requisito de entrada. Además, el videoclip, dirigido por Phoski Films, captura la esencia underground y magnética de 'Party Privado'.

Lo nuevo de Walls o de Soge Culebra no es sino la representación de que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, por eso, tanto 'Conmigo no lloras' como 'Party Privado' están presentes en la banda sonora de 'Supervivientes All Stars'. No te las pierdas en la Playlist Oficial de 'Supervivientes All Stars', una playlist en constante actualización cada semana, para que siempre tengas algo nuevo que escuchar de tus artistas favoritos o posibles nuevos descubrimientos que no te podrás sacar de la cabeza.

Si los concursantes van a tener una banda sonora perfecta para pescar, restregarse por el barro, ir a por leña o cocinar lo que encuentren. ¿No la vas a tener tú también? ¡No te pierdas la Playlist Oficial de Supervivientes!