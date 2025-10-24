Paul Alone, Enol... los artistas que suenan en las últimas semanas de Supervivientes All Stars

telecinco.es 24 OCT 2025 - 14:01h.

La banda sonora de las semanas finales de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars' tiene unos nombres claves: Paul Alone y Enol. Sus respectivos temas 'Mentiroso' y 'Un beso a la mitad', suenan en los últimos días y noches de nuestros supervivientes en Honduras. La Playlist Oficial de 'Supervivientes All Stars' está que echa fuego, ¡vente a descubrir los detalles de sus últimos trabajos!

Paul Alone y la libertad creativa en su nuevo disco "Nada es verdad, todo está permitido"

Si hablamos de Paul Alone, hablamos de uno de esos artistas que atrapan y que hipnotiza a partes iguales con su característica voz y su peculiar manera de reflexionar en sus temas, como es el caso de 'Mentiroso' y estrofas tan sinceras como "ya no iba a enamorarme y entre una cosa y otra hoy he vuelto a equivocarme". Con temas virales como su 'Tanto, tanto, tanto', llega por fin "NADA ES VERDAD, TODO ESTÁ PERMITIDO", su último trabajo de estudio con el que el artista se ha permitido el lujo de hacer las cosas a su manera, es decir, ha podido jugar y divertirse componiendo, grabando, produciendo y diseñando él mismo todo el álbum ¡incluido los videoclips!

Inspirado en el libro de William Burroughs con el que comparte título, la premisa de Paul Alone y su equipo para estas nuevas composiciones es la de la libertad creativa con las que el navarro les ha dado forma. Para él "la felicidad está en la inocencia de descubrir a medida que aprendes" y por eso los temas del disco vibran, además de en la línea pop poética a la que nos tiene acostumbrados, con renovadas ideas, sin reglas establecidas.

Enol estrena su disco 'Tutto passa', con la mirada en el pop italiano

Enol arrancaba el año con nuevas canciones que anticipaban que nos tenía algo grande preparado, una de ellas es 'Un beso a la mitad', tema que pone banda sonora a estas últimas semanas en la isla, y ese algo que tenía preparado es un nuevo álbum en el que se hace evidente una evolución y madurez musical y que acaba de ser publicado.

Con cuatro potentes adelantos, Enol ha ido sembrando las bases de un disco con marcadas influencias del pop italiano, en el que lleva años fijándose y cuyo título le rinde homenaje: "Tutto passa".

En los 15 nuevos temas que componen el álbum, el artista decía que quería hacer un "disco genuino y puro, que envejezca bien y cuidando cada detalle". Le ha dado a cada canción su lugar, "dando la mayor importancia a las letras para que cada una cuente su propia historia y tenga la misma importancia que al anterior. Consumo mucha música italiana y de la España de los 2000, cuando se creaban himnos que a día de hoy siguen vigentes. He intentado crear temas que cuenten los problemas y la forma de vivir de mi generación, y espero que conecten con mi público. Es un disco de corazón, hecho con amigos y disfrutando del proceso y de la música".

'Un beso a la mitad', es una de las canciones más livianas pero de ritmo frenético del disco, para pasarlo bien en los directos y con melodías y estribillos que atrapan a primera escucha. Aunque, en "Tutto passa", hay también temas con un corte de cantautor más marcado en las que Enol reflexiona y le sitúan en un punto de madurez que deja ver su calidad artística y el potencial de sus composiciones. También hay mucha riqueza instrumental: gaitas, acordeones, violines, pianos y guitarras como elemento fundamental que refuerzan el paso adelante del artista en su trayectoria musical.

Si los concursantes van a tener una banda sonora perfecta para pescar, restregarse por el barro, ir a por leña o cocinar lo que encuentren. ¿No la vas a tener tú también? ¡No te pierdas la Playlist Oficial de Supervivientes!