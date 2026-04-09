telecinco.es 09 ABR 2026 - 14:08h.

Marta Santos con 'Tengo' y Kalenn con 'Dos desconocidos – Cuarta Parada' ponen banda sonora a los nuevos días de 'Supervivientes'

Así suenan los nuevos lanzamientos que ya forman parte de la Playlist Oficial de Supervivientes 2026

¡No te pierdas la Playlist Oficial de Supervivientes!

Compartir







La aventura en Honduras no se detiene y la música sigue siendo el motor de cada momento en la isla. Esta semana, la Playlist Oficial de 'Supervivientes 2026' incorpora dos nuevos temas que se convierten en la banda sonora de la convivencia: Marta Santos con 'Tengo' y el tema de Kalenn con 'Dos desconocidos – Cuarta Parada'. ¡Te contamos por qué estas canciones son las nuevas favoritas de los Cayos Cochinos!

Marta Santos emociona con su versión de 'Tengo' de Queco

Marta Santos sorprende este 2026 con una entrega muy especial: una versión cargada de emoción de “Tengo”, una de sus canciones favoritas interpretada y escrita por Queco. Tras el éxito de su último álbum y en mitad de su gira ‘Aquí No Sobra Nadie’, la artista andaluza se lleva a su terreno esta melodía mítica. Una canción que conecta con los sentimientos más profundos y que encaja perfectamente con la intensidad que viven nuestros supervivientes.

PUEDE INTERESARTE Álvaro de Luna y Pablo Alborán, protagonistas de la banda sonora de Supervivientes 2026

Anteriores temas suyos como 'La Vida Entera' y 'Contigo', ya han puesto ritmo a ediciones pasadas de la isla. ¡Todo un indispensable en la aventura más extrema de la televisión!

Kalenn suma frescura a la playlist con 'Dos desconocidos – Cuarta Parada'

Por su parte, Kalenn se estrena por todo lo alto en la playlist del programa con 'Dos desconocidos – Cuarta Parada', el tema estrella de su primer álbum ‘118’. Tras arrasar con adelantos como 'Pelis de Terror' o el hit viral 'Tema Triste de Karaoke', que llegó al #2 de los más virales en España, el joven artista llega a Honduras para aportar energía a la supervivencia. Este tema, que refleja encuentros y desencuentros con un aire muy actual, ya es uno de los favoritos de los seguidores del programa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Playlist Oficial de Supervivientes 2026 sigue en constante actualización, incorporando nuevos temas cada semana, éxitos nacionales e internacionales, para ponerle música a la aventura más extrema de la televisión. ¿Qué tienen en común Marta Santos, Beéle o Álvaro de Luna con la música de Kalenn, Bruno Mars o Ed Sheeran? ¡Que todos están aquí! Descubre la banda sonora de 'Supervivientes' y acompaña a nuestros valientes en su lucha por la supervivencia. ¡No te pierdas la Playlist Oficial, con toda la música que sonará en esta nueva edición!