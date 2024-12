Jota Peleteiro presume de nuevo proyecto tras las declaraciones de Jessica Bueno sobre su economía

Tras dos años guardando silencio, Jessica Bueno ha decidido contarlo todo acerca de su relación y posterior divorcio con el padre de sus dos hijos pequeños, el exfutbolista y ahora empresario Jota Peleteiro. Es por eso que la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha acudido a '¡De viernes!', donde ha revelado que su exmarido no le pasa la pensión de sus hijos y que no paga la cuota del colegio porque le asegura que no tiene dinero.