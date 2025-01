Eso sí, Sofía aprovechará sus ratos libres para hablar por teléfono o hacer una videollamada con el rey para desearle un feliz día. Algo que, por el contrario, no podrá hacer Leonor.

Como ha revelado este jueves el soberano, todavía no había recibido una llamada de sus hijas para desearle feliz cumpleaños "porque es muy temprano y no he podido hablar todavía". "Pero ahora veré todo", ha añadido.