La presentadora continúa hablando con los reporteros para decir lo que piensa sobre este delicado tema: "Yo no he visto nada ni quiero verlo en el sentido de que son cosas que le compete a ellos. ¿Que se abre un proceso? Pues posiblemente sea la obligación cuando no está muy claro. Pero vamos... Todo se aclarará y me imagino, me pongo en la piel de ellos después de lo que han pasado y, cuando empiecen a respirar que venga esto...".