"Lo único que quiero es que me lea la gente que está aquí por mi música y no por la mierda de vida privada que he llevado hasta ahora (...) Si pudiera volver atrás intentaría mi carrera por mil sitios distintos y no por un sitio donde se mide tanto mi vida, y mucho más las cagadas (...) Llevo 7 años aguantando opiniones de todo tipo sobre mi vida, aguantando el chaparrón, callando muchas cosas por las que me han destrozado en redes, porque si digo la verdad el mundo arde, pero yo chitón (...) Nos vemos pronto, o quizás no tan pronto porque el reset va a ser largo, pero ojalá dentro de unos años podamos todos mirar atrás y ver a una persona que no sabía cómo vivir esta vida y que ya lo sabe".