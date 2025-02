“Hace poco hemos estado como hermanos en la casa”, ha dicho Jorge. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ no puede estar más perplejo. Al militar le ha costado creer que Adrián haya ido a por la novia de un compañero y ha reconocido que para él hay límites que no pueden sobrepasarse, y estar con la ex de un amigo es uno de ellos. Por otro lado, La influencer ha aprovechado para contar información que no había salido a la luz todavía por parte de ninguno de los protagonistas de este triángulo amoroso. ¿De qué se trata?

“Si esto es como me cuentas, he perdido el respeto que tenía por Adrián”, ha comenzado diciendo el militar. Jorge Pérez se ha mostrado bastante molesto ante la situación, ya que no esperaba que su amigo pudiera actuar de esa forma. Por este motivo, el exgran hermano ha decidido dedicarle unas tajantes palabras al boxeador: “Adri, me has fallado. Hay cosas que son intocables”