Jorge Pérez se ha sentado frente a la cámara de mtmad junto a Fani Carbajo para sincerarse con todos sus seguidores. Después de haber pedido una cita a Adara Molinero, tras su reciente tonteo en una fiesta, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha querido aclarar su situación sentimental tras salir del famoso reality . La influencer se preguntaba si el militar ha conocido a alguien especial en estas semanas y él no ha dudado en responder con sinceridad.

El exconcursante de 'Gran Hermano', que coincidió con la ex de Rodri Fuertes en una fiesta, se quedó prendado de ella. Tras enviarle algunos mensajes, Jorge contó este flirteo en el videopodcast 'En todas las salsas', movimiento que no le gustó nada a la exsuperviviente. A pesar del posible enfado de Adara Molinero, el militar no se rinde y, a través del canal de mtmad de Fani, le ha propuesto tener un encuentro: "Si quieres tomar algo, estaría encantado. Te invito a cenar lo que quieras"