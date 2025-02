En su caso, Adara Molinero está sufriendo un brote de acné severo en la cara. "¿Qué es esto?", se lamenta la actual colaboradora de 'GH DÚO' mientras enseña una foto de cómo tiene la piel de las mejillas, repleta de granitos. "No sabéis cómo se me ha puesto la cara porque he llevado durante años el aro anticonceptivo y me lo quité hace cuatro o cinco meses. No sé, no sé... Estoy bastante preocupada, la verdad. No sé cómo regular las hormonas. Ayuda", ha señalado la televisiva, pidiendo consejo a través de su perfil oficial de Instagram.