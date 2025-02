"Qué ganas de volver a Perú después de 14 años. Esto es un sueño. Gracias, Lima, por las muestras de afecto de ayer (domingo), gracias a todos por los mensajes de cariño que me han dado», dijo la artista a los miles de fanáticos que asistieron al show en el Estadio Nacional. "Por ustedes estoy aquí hoy. Gracias por apoyarme siempre, en las buenas y en las no tan buenas. Lima, no hay mejor rencuentro", agregó.