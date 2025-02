No están siendo días fácil para la que fuera concursante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', que ha reconocido que ha tenido que desaparecer unos días de las redes sociales para tratar de gestionar sus emociones después de perder repentinamente a uno de sus gatos, que era para ella como un 'bebé' y así se refería a él. El felino sufría una neumonía y falleció en casa, al poco de ser atendido en el hospital .

"Al llegar a casa ha empezado a convulsionar hasta que se le ha parado el corazón. No podía asumirlo. Menos mal que Kiko ha estado conmigo. Estaba en shock. No os imagináis lo duro que ha sido . No termino de creérmelo, estoy rota ", contaba la televisiva a través de su perfil oficial de Instagram. Plataforma que, hasta ahora, ha permanecido inactiva . La que fuera ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha reconocido que no se encuentra del todo bien y que ha necesitado tomarse estos días para sí misma.

Así se lo ha explicado Sofía Suescun a su millón y medio de seguidores: "Me he tomado estos días para reflexionar. Está claro que los impactos más fuertes que sufrimos en la vida, ya sean buenos o malos, vienen sin esperarlos. Sin planearlos, sin poder frenarlos. Por ello creo que tenemos que sacar lo positivo de cada uno de ellos. No tratar de buscar preguntas continuas que no nos llevan a ningún sitio ni explicaciones precisas porque a veces no existen".