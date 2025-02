Un puesto que aún no es definitivo , pero que llena a Laura Matamoros de una inmensa ilusión. La hermana de Diego Matamoros no ha podido acompañar a su primogénito a esta importante competición de golf, sin embargo, como ocurriera en pasados campeonatos, es probable que Benji Aparicio (progenitor del niño), se encuentre a su lado, acompañándole y haciendo de 'caddy' del pequeño.

A pesar de no haber podido estar presente, no duda en desearle todo lo mejor y en apoyar desde la distancia a esta joven promesa del golf.

La emoción de Laura, como no podía ser de otra forma, es inmensa. Por ello, cuando le mandan fotografías de su hijo sobre el césped, no puede evitar gritar de la emoción. "No voy a llorar, no voy a llorar. No", se repite una y otra vez mientras se lleva las manos a la boca y se le llenan los ojos de lágrimas viendo los excelentes resultados de su hijo, que se encuentra rozando el podio de su categoría con una más que admirable cuarta posición.