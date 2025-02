Terelu Campos desvela su conversación con Isa Pantoja para pedirle perdón

En 2018, Terelu Campos dijo en 'Sálvame' que no le gustaba que sus compañeros comparasen a su hija, Alejandra Rubio, con Isa Pantoja : por aquel entonces, la tía de José María Almoguera defendía que su hija quería estudiar diseño de moda y que no iba a hablar de su vida en los platós como hacía la prima de Anabel Pantoja, que ya había participado en 'Supervivientes' , había dado varias entrevistas y era ya mamá de Albertito, su hijo en común con Alberto Isla que tuvo con 18 años.

"Me preocupa que quiera frivolizar con su vida", dijo la colaboradora de '¡De viernes!' acerca de su única hija en común con el empresario Alejandro Rubio . Hace unos meses, cuando se supo que Alejandra Rubio estaba embarazada de su primer hijo a los 24 años tan solo unas semanas después de conocer a Carlo Costanzia , en el programa 'Vamos a ver' se rescataron estas declaraciones de Terelu. Isa Pi, presente en plató, se mostró molesta con su compañera de cadena : "Entiendo que defienda a su hija, pero las comparaciones son odiosas. No hace falta que haga esto con desprecio hacia mí, ni hacer sentir que soy menos que nadie".

"No sé por qué dije eso, está muy mal dicho", ha comenzado diciendo la hermana de Carmen Borrego, que ha hecho autocrítica acerca de su comportamiento. "Yo hablé con Isa y le pedí disculpas y no por teléfono. La cogí y le dije: 'Ni me acuerdo de esto, pero si hice esto, no era mi intención, de verdad, ni lo recordaba. Pero entiendo que ahora viéndolo me da cosa hasta mí, así que te pido disculpas'. Y no pasa nada", ha añadido.