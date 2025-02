Jessica Bueno muestra el regalo de casi 200 euros que ha recibido tras su ruptura con Luitingo

Después de que 'Fiesta' anunciase su ruptura con Luitingo , Jessica Bueno decidió emitir un comunicado en el que le confirmaba a sus seguidores que era cierto que su relación con el finalista de ' GH VIP ' había llegado a su fin y compartió también una foto llorando para pedirles empatía y explicarles que no podría estar tan activa como antes en las redes sociales porque no estaba pasando por un buen momento.

No obstante, eso no ha significado una desaparición total de Instagram, ya que la exconcursante de 'Supervivientes' ha continuado compartiendo stories; en las últimas 24 horas, ha subido tres: una foto de la gata que tiene en común con su ya exnovio , una reflexión acerca de los cambios inesperados en la vida y un vídeo en el que muestra el regalo que ha recibido en casa y que la ha conquistado.

La reflexión que ha compartido con sus 334.000 seguidores dice así: "La vida no siempre sigue tu guion, pero eso no significa que estés perdiendo. A veces lo inesperado es el camino correcto. No te estreses por lo que no puedes cambiar, adáptate y deja que la vida te sorprenda". Unas palabras con las que parece que intenta demostrar que, aunque no imaginaba que su relación el cantante iba a llegar a su fin, entiende que esto puede ser su "camino correcto".