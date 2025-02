Y Laura Matamoros ha reconocido ahora que es su gran asunto pendiente y que quiere tomar cartas en el asunto. "Cada vez queda menos para el reto que tengo con mi tía y no solo es entrenar y correr, también es la alimentación. Ya sabéis que soy adicta a la crema de cacahuete y que tengo un problema con eso. Ahora he pensado subir qué como a diario en una semana para que vayáis viendo la evolución porque tengo que quitarme unos kilitos de más que he cogido y quiero comer un poco más limpio", ha reconocido la creadora de contenido.