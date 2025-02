En un vídeo en el que ha abierto su corazón, Patri ha explicado que hay muchos aspectos de su relación que no funcionan y que eso le ha llevado al límite. Marta Peñate , que estuvo con Lester durante diez años y que conoce a Patri porque ella fue la tentadora que conquistó al canario en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', ha visto este vídeo y ha querido mostrarle su apoyo en un directo de Instagram.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha comentado que entiende perfectamente lo que está viviendo la catalana porque ella conoce muy bien cómo es Lester y cómo actúa en una relación de pareja: "No hay nada peor que estar con una pareja que no te da nada o que te resta o que a lo mejor juntos no os hacéis el bien"; y, por eso, le ha recomendado que haga como ella y que deje al canario: "Sal de ahí, por favor, sal de ahí, amor, te lo ruego".