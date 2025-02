Dos semanas después de aquello, la exconcursante de 'GH' le ha ofrecido a sus seguidores hacer una ronda de preguntas en Instagram y les ha confesado que la pregunta más repetida es si está con Luis . Ha reconocido que les entiende porque ella es "igual de cotilla" y ha confirmado que ya no es novia del que había sido su novio durante los últimos dos años: "De momento solo os puedo decir que no estoy con nadie".

Una afirmación con la que deja también claro que no ha iniciado un noviazgo con Adrián. De hecho, a Adrián lo ha mencionado en otra respuesta, cuando le han preguntado si se sigue llevando con sus compañeros de edición. "Sí; es verdad que hablo y veo a unos más que otros como Violeta, Silvia, Lucía, Adri, a Juan le vi hace poco, Ruvens cuando bajó a Madrid igual, con Laura y Elsa también he estado hablando, con Maite también... Pero me llevo bien con todos y me alegro mucho de haber tenido unos compañeros como ellos", ha sido la respuesta de la madrileña.