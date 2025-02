Luis y Adrián, de 'Gran Hermano', comparten fotos en redes con Nerea el mismo día

La semana pasada, Adrián Creus acudía al vídeo podcast de mtmad de 'En todas las salsas' y revelaba que Nerea Minguela había roto con Luis García y que, tras ello, habían comenzado ellos un romance. A los seguidores de 'Gran Hermano' no les sorprendió nada este anuncio porque Adrián y Nerea habían estado compartiendo mucho tiempo juntos y mostrándolo abiertamente en Instagram.

Desde OUTDOOR le preguntamos a Luis cómo se encontraba y si quería hacer declaraciones acerca del tema, pero él se limitó a darnos las gracias por preguntarle y a comentar: "No me hace falta hablar de los demás para conseguir un poquito de fama". Unas declaraciones que podrían entenderse como un dardo hacia su ex compañero de concurso por exponer en un programa su situación sentimental.