Belén Roca, de 'GH VIP 4', habla en exclusiva de su vida actual: "Ser madre soltera es un reto"

Belén Roca habla en exclusiva para 'Outdoor' sobre su vida actual en Pontevedra, casi diez años después de su paso por la casa de Guadalix de la Sierra: "Me gustaría montar otro negocio fuera de España"

La exconcursante de 'GH VIP 4' se sincera sobre su maternidad, su trabajo, sus aficiones y su proyecto de negocio actual, 'O Camiño do Mar' en el que lleva inmersa bastante tiempo

Hace casi diez años que Belén Roca salió de la casa más famosa de España, y desde entonces, su vida ha dado un giro de ciento ochenta grados. La exconcursante de 'GH VIP 4' reside en su tierra natal, Pontevedra, donde vive centrada en su hija adolescente que es "el motor de su vida" e inmersa en su nuevo proyecto de negocio llamado 'O Camino do Mar', además de sacar tiempo para sus numerosas aficiones y revelarnos si estaría dispuesta a volver a concursar en la casa de 'Gran Hermano'.

La que también fuera pretendienta y tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se ha sincerado como nunca antes con 'Outdoor' para contarnos cómo ha sido su vida durante estos años en los que ha permanecido en un segundo plano mediático. Belén Roca fue una de las concursantes más destacadas de su edición de 'GH', que tuvo que abandonar tras 55 días de convivencia por un grave problema familiar que le impidió volver al concurso. Ahora, además de dar todos los detalles sobre su vida actual en Pontevedra junto a su hija, también ha recordado cómo fue su paso por la casa y si volvería a entrar en el concurso.

La vida de Belén Roca entre Pontevedra y Madrid, casi diez años después de 'GH VIP'

La vida de la gallega ha sido un no parar desde que puso fin a su experiencia en la casa de Guadalix de la Sierra, y ahora, asegura estar viviendo "una etapa de transición" en su vida en la que se encuentra muy bien acompañada. "Estoy muy bien, en un periodo de transición en mi vida, con un nuevo proyecto en mis manos y siendo madre de una adolescente que es mi amor platónico, y ¡seis perros y 15 gallinas!", nos cuenta Belén Roca sobre sus mascotas y el momento vital que atraviesa.

"Durante estos años me he dedicado a trabajar mucho. Tuve una empresa de coches, luego me mudé a Madrid donde trabajé como asesora comercial para otra reconocida marca de coches y ahora resido en mi tierra natal. Necesitaba estar cerca de mi padre, de mi familia y de mis amigos. Y del mar…, aunque suelo viajar mucho a Madrid", confiesa la extronista, que ahora se encuentra inmensa en la reforma de un local donde está montando su propio negocio en su tierra natal.

"Actualmente, estoy centrada en un nuevo proyecto que me hace mucha ilusión, estoy reformando un local que se llamará 'O Camiño do Mar', en mi tierra natal, Pontevedra. El local está situado en la parroquia de Seixo en Marín, muy cerca de las playas, donde habrá cervezas de todo el mundo, cafés, pizzas artesanas y el clásico karaoke. Por supuesto, ¡estáis más que invitados!", cuenta Belén Roca sobre su proyecto actual al que nos invita y nos adelanta que le gustaría abrir otro negocio fuera de nuestras fronteras.

Quiero centrarme en mi trabajo y en que mi hija termine sus estudios. Pero si todo sale bien, me gustaría poder abrir otro negocio fuera de España

Pero en la vida de Belén Roca no todo es trabajo. La gallega sabe disfrutar muy bien de su tiempo libre donde aprovecha para cumplir con una de sus mayores aficiones: viajar. La de Pontevedra deja buena fe de sus viajes en el feed de sus redes sociales donde la hemos podido ver visitando ciudades como mágicas como Marruecos en compañía de su hija Lucía. "Amo viajar, me gustaría poder viajar mucho más, pero no siempre se puede. Entonces me escapo por aquí cerca, para conocer un poco más de nuestra tierra. Eso si, antes de abrir la cervecería me regalaré una escapada al extranjero. Otros de mis hobbies es leer sobre historia, o sobre psicología. Y los perros, que son mi auténtica pasión. Ellos me dan un cariño enorme a cambio de nada. He cambiado las noches de fiesta por pelis con manta y su compañía".

Belén Roca y la maternidad: "Ser madre soltera es todo un reto"

La vida sentimental de Belén Roca no ha sido nada fácil. La conocimos como pretendienta de Alberto Santana en 'Mujeres y hombres y viceversa', programa en el que también participó como tronista más tarde. En el 'dating show' no tuvo demasiada suerte. Por aquel entonces, Belén ya era madre de Lucía, el gran amor y motor de su vida. Después, atravesó uno de sus momentos más complicados cuando perdió la custodia de su hija por problema con el padre de esta, aunque posteriormente la recuperó.

Desde entonces, Belén Roca ha sido madre soltera de su hija Lucía, que ya es toda una adolescente de 16 años. "Ser madre o padre soltero es todo un reto. La verdad que el tiempo ha pasado volando, mi hija tiene ya 16 años, es una mujercita y yo estoy viviendo esa etapa de adolescencia con ella. Justo ahora que las de mi edad comienzan a ser madres, con noches sin dormir y cambiando pañales, yo que ya pasé esa etapa me voy de compras con mi hija, salgo a tomar algo, viajamos, hacemos deporte juntas, discutimos... La verdad que estoy enamorada de mi hija y ser madre fue para mí un regalo, no podría estar más agradecida de la hija que tengo", revela Belén Roca sobre su hija Lucía.

Una mirada atrás para recordar 'GH VIP'

Belén Roca también ha querido recordar cómo fue su paso por la casa más famosa de España y cuáles son los recuerdos positivos y negativos que guarda de aquella experiencia. "Lo mejor fue la conexión que tuve con Rappel, con Lucía Hoyos, con Charlotte Caniggia que era 'La cuñi' con la que la líe muchísimo, con Rosa Benito, con Raquel Bollo, con Julián, con Julius, el pequeño Nicolás, Javier Tudela, Laura Matamoros... Me llevo de todos y cada uno de ellos una experiencia estupenda. Es cierto que entras un poco cortada porque ya somos todos conocidos, unos más que otros, y eso te puede llevar a cohibirte un poco más. Pero al final, los días pasan y todos somos de Dios, salen las risas, los verdaderos caracteres de todos, y la maravilla de la convivencia que al final es lo que tiene".

"Lo peor de 'GH' fue por supuesto el mal trago de la terrible noticia que fue saber y enterarme dentro de la casa que a mi madre le quedaban semanas de vida, no se lo desearía a nadie. Lo único que me tranquiliza cuando pienso en el 'por qué no me enteré antes para poder pasar más tiempo con ella', es que ella estaba muy feliz y contenta al ver a su hija en la televisión concursando en uno de los programas que más ilusión me hacían".

"Nunca olvidaré cuando fui a ver a mi madre al salir de 'GH VIP'. Ella estaban dentro de su habitación en el hospital en paliativos, viendo Telecinco y diciéndole a su compañera de habitación, 'a ver si sale mi niña de nuevo en la tele'. Y cuando me vio me riñó, me dijo '¿no habrás dejado de concursar por mi?'. Obviamente tuve que mentirle un poquito. Pero saber que ella en esos instantes se ponía contenta y feliz, aunque solo fuese un ratito, a mi es lo que me llena el alma", confiesa Belén Roca sobre el complicado momento que atravesó con la enfermedad de su madre tras salir del reality.