Tras publicarse el vídeo de Patricia Pérez llorando y hablando sobre su posible separación , Marta Peñate opinó de la relación de los exconcursantes de 'La última tentación'. La ganadora de 'Supervivientes All Stars' recomendó a la catalana dejar a Lester Duque y además dejaba en muy mal lugar a su ex con las palabras que pronunció. "No entiendo que se haga un vídeo poniéndome por los suelos" , comienza explicando el influencer.

Desde el punto de vista de Lester Duque, Marta Peñate ha actuado con mala fe, ya que según él ha aprovechado un momento de debilidad en su relación para atacar. "He visto maldad, yo no soy lo que estás haciendo ver en forma subliminal" , señala el exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Dejando a un lado su enfado, el canario recrimina a su exnovia la actitud que ha tenido con él después de llevar un año en paz sin meterse uno con el otro.

El creador de contenido asegura que es la persona que mejor conoce a Marta Peñate. Por esta razón, el canario confiesa que al ver la mirada de su ex en el vídeo sabe que ella está disfrutando de hacerle daño. "Me da a pensar que nunca te has alegrado de la familia que he formado con Patri", señala de forma tajante Lester Duque.