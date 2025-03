Jessica Bueno ha reaparecido en un conocido centro comercial de Sevilla, al que ha acudido junto a su madre para encontrar un look para un evento, después de pasar el fin de semana descansado del tsunami emocional que le supuso escuchar en '¡De viernes!' un audio en el que Luitingo hablaba con su familia tras su ruptura . "¿Pero cómo puede hablar así de mis hijos? Yo no le he hecho nada para que esté enfadado conmigo", dijo la exconcursante de 'Supervivientes' , que ahora ha aclarado ante el micrófono de 'Europa Press' si su exnovio se ha puesto en contacto con ella al verla así de triste.

Antes de hacer estas declaraciones ante el micro de 'Europa Press', Jesscia Bueno ha reaparecido en Instagram para agradecerle a sus seguidores el cariño que ha recibido este fin de semana después de su entrevista en '¡De viernes!': "Me he sentido muy querida y muy arropada. He recibido miles y miles de mensajes. No he podido poderme a contestar uno a uno, no tenía la mente para eso, pero de verdad que gracias de corazón porque significáis muchísimo desde la distancia".