Lo que muchos no sabían es que esta afición parece haber sido heredada por su hijo menor, Samuel , de 13 años y fruto de su exmatrimonio con Jennifer Garner, quien ha sido visto en varias ocasiones luciendo modelos exclusivos de la marca.

La reacción de Affleck al enterarse del precio no ha tardado en hacerse viral. Con su característico humor y actitud relajada, el actor bromeó diciendo que su hijo tendría que hacer muchas tareas domésticas para poder permitirse unas zapatillas tan costosas. " Vas a tener que cortar el césped durante mucho tiempo ", le explicó, dejando claro que, aunque comparte la afición, tiene los pies bien puestos en la tierra cuando se trata de enseñarle a su hijo el valor del dinero.

Samuel, por su parte, no se dejó intimidar por el comentario de su padre y argumentó que simplemente le gustaban las zapatillas, demostrando que su pasión por la moda urbana va en serio. "No, ¡son resistentes! Siempre he dicho que quedan bien".