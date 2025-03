Ana Luiza estuvo muy pocos días en Villa Playa porque Fran le pidió en una hoguera de confrontación excepcional que abandonasen juntos 'La isla de las tentaciones 8' , pero eso no le impidió hacerse amiga íntima de Bayan , con la que conectó desde que se conocieron. Su amistad continuó fuera de su villa y estuvieron la una para la otra tras el fin de las grabaciones.

Es por eso que Ana ha destapado ahora que se ha emitido el reencuentro tres meses después que sabía todo lo que ocurría con Bayan y Rubén Torres , que le dijo a la ex de Eros que estaba empezando a enamorarse de ella pero 48 horas después de separarse en Madrid - él se fue a Badalona y ella a Mallorca - le dijo que tenían que dejar de hablar porque estaba conociendo a otra persona fuera con la que ahora tiene una relación .

En su reencuentro, Bayan le contó a Torres que había sufrido mucho por el desamor porque se imaginaba un futuro junto a él ya que la conexión que sintió en el programa fue totalmente real por su parte, hasta el punto de que se había tatuado un tulipán por él. El exconcursante de 'Supervivientes' le pidió disculpas y aseguró que no sabía que había estado tan mal tras haber tomado él la decisión de no seguir conociéndola fuera para apostar por su relación con otra chica.

Ana Luiza ha criticado mientras veía el reencuentro por televisión que el bombero no fuera sincero desde un primer momento con su amiga, a la que vio sufrir tras el plantón del chico que la había conquistado en Villa Playa una vez llegados a España: "¡Eso lo he vivido yo como buena amiga! ¡Yo he vivido todo ese proceso! ¡Todo, todo! ¡Me c*go en tu vida, Torres!".