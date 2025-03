Hiba Abouk y Antonio Revilla han tenido un llamativo gesto que no ha pasado desapercibido. A raíz de unas fotos que ha sacado a la luz la revista 'Diez Minutos' y en las que se veía a la pareja protagonizando una pelea en plena calle, la actriz y el ex de Laura Matamoros han dado un paso acto seguido para no dar lugar a interpretaciones y confirmar cuál es su situación actual.