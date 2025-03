Jessica Bueno reacciona a la posibilidad de iniciar una relación con Montoya

Otra de las preguntas que le ha respondido Jessica a su compañera del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha sido la de si le apetece tener más hijos. La modelo ha confirmado que no tiene ganas de volver a ser madre, manteniendo la postura que había tenido desde su participación en 'GH VIP 8', cuando le dijo a Luitingo que no quería iniciar una relación con él para no quitarle la posibilidad de tener hijos, ya que ella tenía claro que no quería más, pues ya tiene tres: Fran, de su relación con Kiko Rivera, y Jota Junior y Alejandro, fruto de su matrimonio con Jota Peleteiro.