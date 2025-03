Jota no ha hablado. Y no lo hará . En primer lugar porque siempre ha huido de la prensa y de los escándalos; en segundo, porque su religión se lo prohíbe.

Además de no comer ni beber nada, de tener prohibido fumar, mascar chicle o mantener relaciones sexuales, los musulmanes no deben entrar en conflictos durante este mes sagrado en la religión islámica, que pretende que sus feligreses reflexionen y crezcan a nivel personal alejándose de malos hábitos y procurando el bien tanto para uno mismo como para los demás.

Su silencio contrasta no obstante con la postura de su mujer, Ajla Peleteiro. La modelo, de soltera Etemovic, podría haberse convertido al islam tras su boda saudita con el CEO de GroInn. De ser así, este sería el primer Ramadán al que se enfrenta. A través de sus redes sociales, la holandesa con raíces serbias ha compartido trucos y consejos para hacer frente a las restricciones y largos ayunos del swam. Pero también (y en repetidas ocasiones) ha cargado contra Jessica Bueno, a la que no ha dudado en atacar para defender el buen nombre de su marido. Saltarse esta regla de no entrar en conflicto con otros durante el Ramadán parece no haber sido problema para ella.