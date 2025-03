La relación secreta entre Tiger Woods y Vanessa Trump, exmujer del hijo de Donald Trump

Tiger Woods y Vanessa Trump, exnuera de Donald Trump, son la nueva pareja sorpresa del año. El popular golfista estadounidense y la exmujer de Donald Trump Jr. mantienen una relación que "no es muy seria" pero "va en esa dirección".

Así lo ha confirmado 'Daily Mail' y 'Page Six' este pasado jueves 13 de marzo. " Son una buena pareja; son sensatos , les gusta evitar el drama, comparten muchos de los mismos valores", ha expresado una fuente cercana al último medio, señalando que, antes de Vanessa, la leyenda del golf "siempre ha intentado salir con chicas que simplemente no eran adecuadas para él".

Aseguran que ambos tienen mucho en común y que se han acostumbrado al escrutinio público, por lo que saben "cómo mantener su vida privada" lejos del foco mediático. Cabe destacar que ambos son padres y por ello quieren tomarse su romance con calma. Ir paso a paso, aunque no descartan que podría volverse "realmente serio y permanente ".

"Ella no está fascinada con él; saldría con él incluso si no fuera famoso. La fama no le interesa; eso es lo que más le gusta de ella... Ya veremos qué pasa", ha expresado una fuente al portal estadounidense.