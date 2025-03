Al igual que Tadeo Corrales se abrió y contó su complicada infancia , ahora es el turno de Álvaro. “Mi infancia fue dura”, comienza explicando el influencer. Desde muy pequeño, sintió que le costaba mucho conectar con los demás. “ Cuando iba al colegio me costaba mucho hacer amigos” , asegura el madrileño. Aunque intentaba encajar con sus compañeros, nunca lo conseguía. “No sé por qué no terminaba de caer bien” , confiesa.

Su paso a la adolescencia trajo consigo un cambio en su vida. Su aspecto físico comenzó a transformarse y dio el famoso 'glow up'. Con esto, la percepción que los demás tenían de él mejoró y ya no lo ignoraban tanto. “Noté que me llamaban más”, reconoce. Sin embargo, a pesar de este cambio y de sentirse por fin incluido, Álvaro se sentía más cómodo con aquellos que no eran tan populares. “Me sentía mucho más identificado con ellos”, confiesa.