El creador de contenido se ha propuesto que los seguidores del programa puedan conocerle un poco más. Álvaro Rubio comienza por el principio de su historia: su infancia. El concursante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre cómo era de pequeño y las burlas que recibió por su aspecto físico. "Era un chico gordito. No me sentía bien" , explica el influencer, el cual recuerda que se metían con él en el colegio por su aspecto físico y su personalidad.

Después de mostrar lo mucho que ha cambiado a lo largo de los años, Álvaro Rubio explica que ya no está tan obsesionado con su aspecto. A pesar de que sigue cuidado su cuerpo y su alimentación, el concursante de 'La isla de las tentaciones' ya no tiene la misma fijación por verse prefecto. No obstante, el madrileño desvela que sigue teniendo complejos con algunas partes de su físico. ¿Qué no le gusta su cuerpo?