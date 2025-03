Natti Natasha sorprende con un nuevo disco compuesto por canciones de bachata

Natti Natasha: "La bachata siempre ha sido parte del background de mi vida"

Boza, cantante panameño y autor del hit 'Hecha pa' Mi': "No creo que haya un artista al que la fama no le haya afectado"

Natti Natasha nunca deja de sorprendernos. Y en esta ocasión lo hace con un nuevo disco llamado 'En Amargue'. La artista dominicana quiere disfrutar de la música y dejarse llevar con la banda sonora que le ha acompañado durante toda su vida: la bachata. Para ella, volver a sus orígenes -junto con la colaboración de Romeo Santos- ha sido toda una experiencia que, sin duda, marcará su trayectoria.

Para ella, no hay límites en la música. Natti Natasha nunca ha tenido miedo de abrazar la sexualidad en sus canciones e incluir mensajes de empoderamiento de las mujeres. La artista de 38 años no descarta seguir explorando la bachata y mezclarla con el reggaeton para seguir sorprendiendo en sus futuros proyectos.

Pasión, amor, despecho e incluso un recorrido por algunas de las etapas de su vida. En este tan esperado cuarto álbum, Natti Natasha deja su alma al descubierto y nos enseña varias facetas que muestran lo que para ella significa estar en amargue. Una 'música corta vena' que no dejará a nadie indiferente. La web de Informativos Telecinco ha tenido la oportunidad de hablar con ella sobre posibles colaboraciones, conciertos en España y lo que supone ser mujer en la industria musical.

P: Tu nuevo álbum ‘En Amargue’ ya se puede escuchar en todas las plataformas. ¿Por qué has querido lanzar un proyecto basado en la bachata?

R: Porque siento que para mí era muy importante en este momento de mi vida abrazar mis raíces, mi cultura, de dónde vengo. A parte de que siempre me ha gustado jugar mucho con diferentes géneros y sentía que era el momento de llevar mi carrera a otro nivel, como un resurgir y un renacer para mí.

P: Y para hacerlo realidad, qué mejor manera que de la mano de Romeo Santos.

R: Increíble, soy fanática de Romeo. Es un proyecto que ya tenía cuatro años y he estado escuchándolo todos los días. Algunas veces, se me hace difícil creer todavía que hice este proyecto. Un álbum que Romeo escribió, que produjo y definitivamente pues siempre aprendiendo de una leyenda como él.

P: ¿Cómo es trabajar con él?

R: Super normal. Es creativo, jocoso, divertido a la vez y viendo sus técnicas. Cuando él grabó una bachata, yo me fui a su mundo. No solo en la bachata porque soy dominicana, pero cómo él crea, cómo él le da atención a cada línea, a cada respiro, todo. Por ejemplo, en todas las canciones están sus voces en cuanto a melodías, respiros y cosas así. Así que aprendí muchísimo de él.

P: ¿Qué facetas tuyas vamos a encontrar en este proyecto?

Siento que todas. Una Natti Natasha definitivamente hablando siempre a lo crudo, que eso no es diferente. Pero dentro de la bachata, siento que me da mucho campo para poder hacerlo. Cuando hablamos del amor, no solamente del despecho, porque para mí ‘Amargue’ significa eso, música corta vena, pasional, con letras reales. Van a haber muchas facetas y cosas que he pasado anteriormente en mi vida. Así que atrevida, despachada, en amargue. Un poquito de todo.

P: En la canción ‘Quiéreme menos’, escrita por Romeo Santos, muestras tu lado más íntimo junto a tu pareja, es como un canto al amor que ahora mismo estás viviendo.

R: La mayoría de las veces, cuando uno siente que está amando a alguien de verdad, entran las dudas. Estaba embarazada, que era algo que busqué por mucho tiempo, estaba grabando con Romeo Santos a la vez y estaba con mi pareja. En ese momento, tenía un significado muy especial, pero como dice la canción, algo debe fallar porque nada es tan perfecto, solo Dios.

Entonces, cuatro años después, la canción tiene un valor completamente diferente dentro del amor y de lo bonito, pero triplicado porque en este tiempo tuve la oportunidad de crecer mucho, tanto personal como artísticamente. Siento que eso es lo importante de hacer música con un contenido que perdure con el tiempo.

P: Al final, lo espectacular es que una canción pueda adquirir significados distintos en función de la etapa en el que te encuentres.

R: Así es, aparte que recuerdo que estábamos en el estudio y Romeo la escribió inspirado en mi pareja y en mí, que eso también fue un momento muy surrealista y muy especial. Yo conectaba con sus canciones pero ver que se inspiraba en mí fue más mágico aún. No lo podía creer y hoy, como dices, tiene otro tono, otro sentimiento con más experiencia y mucho más peso.

Es muy difícil para muchos artistas poder dejar su nombre marcado en los corazones de la gente

P: ¿Y qué ha significado para ti volver a tus raíces dominicanas para sacar este álbum?

R: La bachata siempre ha sido parte del background de mi vida, o sea, desde que nací siempre ha estado presente en cada proyecto. Tuve la oportunidad de hacer la canción ‘La mejor versión de mí’ con Romeo, que fue bachata. Así que es un momento donde puedo simplemente disfrutar lo que estoy haciendo, que es lo que quería hacer, algo muy crudo, algo que me saliese muy natural. Siento que estoy en casa todo el tiempo, donde también abrazo a mi gente de la República Dominicana, a todos los que les gusta la bachata y la disfrutan. Me lo debía a mí misma.

P: Eres la artista femenina dominicana más reproducida en Spotify en 2024, ¿es difícil hacerse un hueco en la industria musical siendo mujer?

R: Yo creo que en general tuve la dicha y la bendición de poder hacerlo. Ahora mismo, hay mucha saturación y siento que es muy difícil para muchos artistas poder dejar su nombre marcado en los corazones de la gente por mucho tiempo, o sea, una carrera no simplemente se basa en un año, ni dos, ni tres. Es bastante cuesta arriba.

Y siendo mujer se te hace mucho más cuesta arriba, sobre todo antes. Ahora hay plataformas, las redes sociales, tienes más oportunidad de darte más visibilidad, pero siento que sí, en general hay muchas cositas que aún se necesitan hacer para darle más visibilidad de posición a las mujeres.

No es ni siquiera de respeto porque eso se lo da uno mismo o una misma con su esencia y su manera de ser. Puedes decir lo que sea en una canción porque ese es quien tú eres. Pero respeto en cuanto a estoy aquí para quedarme. Esta soy yo. Así que sí, hay muchas cosas todavía por hacer, pero ya hay un camino trazado que siento que a muchas chicas se le da la posibilidad de ser escuchadas y de ser vistas.

Siento que Natti Natasha tiene mucho más por dar y ahora mismo estoy viviendo un sueño

P: ¿Veremos pronto un concierto tuyo en España?

R: Claro que sí. Estoy loca ya por venir. Estaba mucho tiempo sin estar en España con un proyecto. La ilusión es muy grande. Cuando vengo a España y siento tanto cariño de la gente es increíble. Y aquí se baila mucha bachata. Hay una comunidad muy amplia y al estar conectada por las redes sociales no me sentía tan lejos nunca porque España me ha dado mucho amor, pero estar presente es otra cosa. Así que viene show, claro que sí.

P: Y no sé si tienes algún artista español con el que te gustaría colaborar.

R: He colaborado con C. Tangana que es es super cool. Pero me gustaría con Quevedo, lo he dicho algunas veces. Su voz es muy única y también con Bad Gyal. España tiene mucho talento. Con Fran Rozzano ya he colaborado y tiene una voz increíble, así que vengo para acá y me voy a meter al estudio y vamos. Claro que sí.

P: Y después de todo lo que has conseguido en la música, ¿qué sueños te quedan por cumplir?

R: Hay tantas colaboraciones que a uno le encantaría hacer. Pero mi sueño es seguir en los corazones de la gente por muchos más años y poder seguir brindándoles cariño. Poder seguir llegando a lugares donde no he llegado. Quiero mantenerme fanática de la música porque me ha ayudado a mantener esa magia.

Siento que Natti Natasha tiene mucho más por dar y ahora mismo estoy viviendo un sueño que quería desde hace mucho tiempo, que era hacerlo de esta manera con la bachata. Me encantaría fusionarlo con un reggaetón, como sea. Hay muchas cosas para hacer todavía y me encanta que el que el universo me sorprenda.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.