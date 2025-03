Su canción ‘Hecha pa’ Mi’ alcanzó más de 164 millones de visualizaciones

Boza: "Siempre tuve claro por qué empecé en esto y qué quiero en mi vida y en la música"

Entrevista a Merche: "Mi hija dice que quiere ser psicóloga, y me parece bien, así me hace terapia"

El nombre de Humberto Ceballos Boza puede que no te suene, pero el de Boza quizás sí. Nacido en Panamá, este cantautor pasó de empezar su carrera musical hace seis años a ser telonero de Bud Bunny dos veces en su país natal. 'Lollipop', 'Me mató' y 'Party en mi casa' le consolidaron en su país como uno de los principales exponentes del género urbano.

Su canción 'Hecha pa' Mi' le dio ese empujón para conquistar al público latino y español. Su tema alcanzó más de 164 millones de visualizaciones, 'Orion' entró en el Top 200 global de Spotify y se mantiene en el Top 200 de 13 países de Latinoamérica. Este artista de 27 años confiesa que solo tiene un objetivo en su vida: vivir de la música. Con un bundle de tres canciones, Boza da rienda suelta a su creatividad para conquistar al público.

La web de Informativos Telecinco ha tenido la oportunidad de charlar con él sobre su última canción ‘Todavía’, en colaboración con la artista Greeicy. Un tema que pondrá a más de uno a bailar, aunque no será el único. Tuvimos la oportunidad de escuchar un sencillo que aparecerá en su próximo álbum y del que solo podemos adelantar un detalle: será todo un éxito. Hoy, hablamos con él de salud mental, de sus comienzos y de su nueva etapa como artista.

P: ‘Hecha pa Mi’ arrasó con más de 164 millones de visualizaciones. Orion llegó al top 200 global de Spotify. ¿Cuál es para ti la fórmula del éxito?

R: Yo pienso que en verdad no hay una fórmula. Yo creo que es más hacer tu trabajo con amor y siempre dedicándole todo tu tiempo. La música es un ambiente que, si te gusta tener, si quieres lograr cosas grandes, tienes que dedicarle literalmente tu vida completa. Es amor a la música. Yo siempre busco un alcance cada vez más grande con el público y conectar con ellos. Eso es la clave de hacer un hit.

P: Ahora llegas con otra canción llamada 'Todavía', que podría seguir el mismo camino y que cuenta con la compañía de Greeicy. ¿Por qué quisiste contar con su colaboración?

R: Me encanta mucho lo que hace, la admiro. La música afro, con la voz de una mujer, siempre se escucha muy picante y ancestral. La parte de una mujer consigue esa vibe y hace que te llegue, la del hombre es más para el ritmo y el movimiento.

Con Greeicy, yo quería grabar un tema porque me gusta cómo baila y cómo hace su performance. Mi equipo y yo creímos que, para el tipo de música, que es afro pero tira más para la rama de Amapian, que es como más bailable, iba a ser increíble. Con ella iba a hacer el clip perfecto porque canta, baila y la está rompiendo en sus shows.

P: Para ti es esencial que tu música lleve un mensaje. ¿Cuál es el de esta canción?

R: Se puede decir que trata la indecisión y que habla mucho del apego también. En una relación pasan cosas buenas y malas. Luego, por temas del destino, se termina. Pero siempre queda una vocecita que te dice que le des otra oportunidad mientras otra voz te dice lo contrario, que ya pasó ese tiempo. Es necesario superar y sanar. Al final, trata de lo que uno siempre lleva en su interior.

La fama es muy difícil de sobrellevar en algunas ocasiones

P: Y con todo este éxito llega la fama. ¿Crees que se puede tener un equilibrio una vez que te conviertes en un rostro conocido?

R: Sí, dependiendo de cómo veas la vida. La fama es muy difícil de sobrellevar en algunas ocasiones. Si no la sabes controlar, puedes perder tu identidad, tu esencia y quién eres. Yo trato de mantenerme con las mismas personas. Siempre tuve claro por qué empecé en esto y qué quiero en mi vida y en la música. Trato de que la fama no me domine. Hay a veces que necesitas hacer el papel de artista, pero cuando bajo de la tarima siempre trato de ser la misma persona.

P: Y aquí entraría un punto clave: la salud mental. Tú has llegado a decir que sí afecta en la música.

R: Me afecta bastante, pero uno va creciendo personalmente con la música. Es un camino que está lleno de altibajos y solo hay que saber cómo actuar en las situaciones. No creo que haya un artista al que la fama no le haya afectado porque ya sucede con las personas que se acercan a ti solamente por eso.

Hay mucha gente que cambia y que hace que tú modifiques la manera en la que ves las cosas. Pero eso se puede sobrellevar si te rodeas de las buenas personas mientras maduras en lo personal. Es muy importante porque siempre hay gente que llega y te puede poner ideas en la cabeza y ahí es cuando uno descarrila un poco.

P: ¿Y qué quieres mostrar en esta nueva etapa de Boza?

R: Estos dos últimos años pasaron un millón de cosas en mi vida. De repente, tengo la oportunidad de expresarme y es lo que realmente me gusta. Escribo música comercial, pero me gusta contar mi día a día. Yo creo que con todo lo que ha ido pasando estos estos últimos años, me he ido preparando para los próximos proyectos. Las canciones que vienen ya están literalmente escritas, la gente va a escuchar cosas un poco más distintas. Pero vienen canciones más maduras y con un mensaje más fuerte.

P: ¿Veremos pronto un nuevo álbum?

R: Sí, claro. Está casi terminado pero me faltan dos canciones más para cerrar el ciclo de este álbum porque he tratado de sacarlas de tres en tres. Creo que es una métrica que me ha funcionado bastante desde que comencé con ‘Hecha pa Mí’. Se cierra ese álbum y literalmente ya tengo como las cinco primeras del próximo. Me faltaría terminarlo, pero ese álbum sí lo quiero sacar completo y que tenga un concepto de principio a fin. Me gustan los mensajes subliminales y hacer que la gente piense y descubra cosas. También me gustaría que los vídeos vayan de la mano.

P: ¿Te planteas a corto plazo colaborar con un artista español para hacer una colaboración?

R: Claro, como no. Me gusta mucho lo que hace Quevedo, se ve durísimo. Si se me presenta la oportunidad de sentarme con él en un estudio, vamos a hacer algo super durísimo.

P: ¿Qué mensaje le dejarías a ese Boza que empezó en la música con solo 16 años?

R: Que sí se podía. Al principio es cuestión de decisiones porque no sabes lo que va a pasar, si va a ir bien y me costó mucho tomar la decisión de querer ser un artista. Quiero dedicarme full a esto y yo dedico mi vida a la música. Me atreví, pasaron cosas y fui aprendiendo. No sabía cómo manejar de repente ciertas situaciones y hay momentos en los que uno sube y baja un poco. A veces, cuesta mantenerse.

Muchas personas me cerraron las puertas y me dijeron que no se podía porque no me veían lejos

P: Y si piensas en tu futuro como artista, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?

R: Me vienen un millón de cosas, pero me gustaría seguir recorriendo el mundo. Ya he ido a varios países pero siento que me falta todavía demasiado. He estado años preparándome para todo lo que quiero hacer en los shows, performance y premios. He trabajado duro para esto y este año se va a notar el cambio.

Me veo recorriendo el mundo con mi gente y disfrutando ese camino con mi familia. Al final, eso es lo más bonito que uno se lleva. Uno sacrifica el tiempo para conseguirlo y quiero incluir a mis seres queridos en todo lo que tengo en la música.

P. Para ti, la perseverancia es una de las claves para llegar a donde estás. ¿Qué otros consejos le darías a todos aquellos que quieren comenzar su camino en la música?

R: No sé si la palabra sería ser optimista porque a mí no me para nadie. Yo creo que pararé el día que ya no esté en este plano. Soy de los que si quiero algo, lo consigo. Cuando me propongo algo, busco y hago lo que sea para obtenerlo. Muchas personas me cerraron las puertas y me dijeron que no se podía porque no me veían lejos. Gracias a esa fe que tengo en lo que hago y siempre con Dios por delante he llegado hasta aquí.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.