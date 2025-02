Merche acaba de lanzar su nuevo single, 'Tengo Fe', y el próximo 22 de febrero volverá a subirse a los escenarios con su gira 'Tour Deluxe Abre Tu Mente Ahora'

La web de Informativos Telecinco ha charlado con ella sobre la música, el amor, su vida más allá de los micrófonos y la crianza de su hija Ambika

"Estoy soltera desde hace mucho, no me hace falta para ser feliz", nos cuenta

Merche es una de las voces femeninas más emblemáticas del panorama musical español y y autora de himnos como 'Abre tu mente', 'Si te marchas', 'Le deseo' y 'Eras tú'. Lleva más de 20 años contando historias y cumpliendo lo que ella define como 'Mi sueño' -así bautizó su primer álbum lanzado en 2002- en la industria.

Ahora acaba de lanzar su nuevo single, 'Tengo Fe', un grito a la esperanza y al amor universal, y en unos días volverá a subirse a los escenarios con su gira 'Tour Deluxe Abre Tu Mente Ahora'. Comenzará el próximo 22 de febrero en el Teatro Eslava de Madrid y pasará por otras cinco localidades españolas: Málaga, Cádiz -su tierra natal-, Santurtzi, Zaragoza y Vigo.

La web de Informativos Telecinco ha charlado con ella sobre la música y las dificultades a las que se ha enfrentado para demostrar su valía en el sector, el amor -mantuvo una relación con Àlex Casademunt, que falleció en 2021 en un accidente de coche, y con el exconcursante de 'Gran Hermano' Arturo Requejo-, su vida más allá de los micrófonos y sobre la crianza de su hija Ambika, una joven adolescente de 14 años a la que adoptó hace poco más de una década.

Pregunta: Acabas de lanzar 'Tengo fe', un recordatorio de que el amor verdadero existe. ¿Alguna vez has perdido la fe en el amor?

Respuesta: No la he perdido, pero sí es verdad que hay veces, y no sólo hablo del amor romántico, en las que ocurren cosas que piensas: '¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Por qué somos tan egoístas? ¿Hemos perdido la empatía?'. Pero luego la vida te sorprende, como por ejemplo con la DANA en Valencia, cuando tantos jóvenes y personas mayores se desplazaron hasta allí para ayudar, dando esperanza a todos de que realmente el amor sigue estando ahí. Un amor en mayúsculas.

P: ¿Y la fe en el amor romántico?

R: Sí, la historia está contada desde un punto romántico. Hay veces que te llevas una mala sorpresa con alguna relación que no esperas que acabe, o por lo menos que no lo haga de cierta forma, y te desilusionas. Pero si hago balance de todo, prefiero seguir siendo ingenua y creyendo en la gente a creer que las personas son malas por defecto. Hasta que me demuestren lo contrario, sigo teniendo fe también en el amor romántico.

P: Este 22 de febrero arrancas con tu gira. ¿Cómo la afrontas?

R: Con mucha ilusión. Llevo 23 años dando conciertos y todavía sigo teniendo esos nervios que te recorren la barriga. Son seis fechas exclusivas por toda España y que para mí son muy especiales. Me apetecía muchísimo hacer algo especial para celebrar estos años en la música. Espero que la gente lo disfrute mucho. Recordaremos todas las canciones de siempre y habrá muchas sorpresas.

P: Será hit tras hit tras hit, ¿no?

R: Tengo esa fortuna, sí. Ese es mi mayor tesoro y lo más bonito que me ha dado la profesión, que tengo canciones que son muy conocidas, y eso he ha hecho el camino más fácil, porque la gente las canta conmigo, y es una manera de recordar juntos momentos especiales. La música tiene ese poder, que escuchas una canción y a lo mejor te transporta a tu infancia o a un momento de tu pasado.

P: ¿Cómo vas a compaginar el tour con el cuidado de tu hija?

R: Ella ya está acostumbrada a mis idas y venidas. Tiene 14 años y cuando llega verano y no tiene colegio me la llevo. Eso sí, siempre que se quiera venir, porque muchas veces no la apetece y me dice: "No quiero tanta carretera, prefiero quedarme en casa". De todas maneras, yo desde que estoy con ella sigo dando muchos conciertos. Y siempre que puedo estoy el día entero con ella: la doy el desayuno, la llevo al cole, la traigo, la doy la comida... intento pasar el mayor tiempo posible con ella. Y si no está conmigo, está con mi madre o con algún familiar cercano.

P: Ya está en la edad en la que empezará a quedar con amigas, salir... ¿Cómo estás gestionando esta etapa?

R: Por suerte todavía no estoy en ese punto. De hecho, yo todavía bromeo y le digo: "Hasta los 35 años no sales", y ella se ríe. Pero ya me queda nada y menos. Yo creo que como mucho un año para decirme que quiere salir, lo tengo clarísimo. De momento todavía puedo seguir respirando un poquito, porque cuando empiece lo voy a pasar mal. Es una preocupación continua, y yo seré la típica de estar despierta hasta que llegue a casa o de estar con el coche fuera de la discoteca sin que ella me vea, como si fuera un detective privado. Lo reconozco. Encima, ahora con las cosas que te encuentras en la calle... Da mucho miedito, y sobre todo con gente tan joven. Pero bueno, ella todavía no ha pegado ese salto. Aunque insisto, en uno año ya me lo empezará a decir, y evidentemente tendrá que empezar a volar. Y ahí estará su madre para recogerla si se cae.

P: ¿Cómo reaccionarías si quisiera ser cantante?

R: Apoyaría todo lo que ella quisiese hacer. Yo la he llevado a clase de piano, de guitarra, de violín... Pero tengo la suerte de que en principio no la gusta y no voy a obligarla. Ahora dice que quiere ser psicóloga, y pues mira, me parece bien, así me hace terapia.

P: Como has dicho, llevas más de dos décadas en la música, y si hay algo que te caracteriza es esa naturalidad a la hora de mostrarte tal y como eres. ¿Cómo es esa Merche más desconocida?

R: No sé si es bueno o malo, pero creo que me conocéis en todas mis facetas. Soy transparente. Yo misma. Muchas veces escucho a compañeros que dicen que en el escenario son una persona y en su vida personal son otra. Yo no puedo hacer eso. Yo soy la misma. Siempre me ha gustado entregarme al 100%. Creo que guardo muy poquito para mí, la verdad, solo algunas cosas más íntimas a nivel familiar.

P: ¿Qué ves cuando te miras al espejo?

R: Veo a esa chiquilla que soñaba con dedicarse a lo que era su pasión: contar historias y cantarlas. También veo a una mujer que ha sabido superar baches en la vida y que ha sabido levantarse. A una chavala que le gusta mucho su profesión y que disfruta de estar con su familia y amigos de verdad.

P: Aseguras que tu corazón se ha enfrentado a varios contratiempos en los últimos años que ha tenido que superar. ¿Cómo se encuentra ahora?

R: Mi corazón está perfecto. La verdad es que estoy tranquila. Me siento completa y soy feliz. Es verdad que en mi vida he tenido siempre muchas relaciones largas en el tiempo, y echando la vista atrás podría haber esperado más entre una relación y otra, porque quizá acababa de dejar una relación de ocho años, empezaba otra al mes siguiente y otros cinco o seis años con esa otra persona, y así. Entonces he estado prácticamente con pareja desde los 16 años. Ahora estoy en ese momento en el que llevo más tiempo sin pareja y estoy feliz. Si algún día conozco a alguien que tenga la misma forma de ver la vida que yo, que quiera hacer un camino a mi lado y yo me sienta cómoda, pues perfecto. Pero no es algo que necesite. Soy muy afortunada.

P: La industria musical ha avanzado mucho en cuanto a los derechos de las mujeres, pero tú, durante mucho tiempo, has tenido que luchar para demostrar que, además de cantar, escribías tus propios temas.

R: Wow. Sí, eso ha sido lo que más me ha costado. Sí, hemos avanzado, pero yo antes me ponía una minifalda y rubia y la gente decía: "Es imposible que escriba sus propias canciones, seguro que las escribe algún hombre". Recuerdo que ya llevaba más de 10 años de carrera y me seguían preguntando: "¿Quién te ha escrito la canción? La interpretas muy bien, pero ¿quién hay detrás?". Y yo pensaba: "¿De verdad después de 10 años me siguen preguntando esto?". Y mi reacción era ponerme faldas aún más cortas, el tacón más alto y el pelo más rubio. Reivindicarlo. A mí me ha costado mucho demostrar que soy cantautora, ha sido la espinita que siempre he tenido clavada.

P: No tuvo que ser fácil. ¿Cómo has afrontado esos comentarios y críticas?

R: Las cosas que son mentiras no me afectan, me dan lástima, pero tampoco creas que suelo recibir muchos comentarios negativos. Sí es verdad que cuando me dicen algo intento hacer examen de conciencia. También creo que las redes sociales son el foco perfecto para toda esa gente que se dedica a hacer daño. Un ejemplo, y salvando las diferencias, mira lo que le están haciendo a Anabel Pantoja. La están diciendo cosas tan feas y brutales... Pero bueno, cuando recibo esos comentarios intento no hacerlos caso, aunque algo de daño sí que hacen.

P: ¿Cuál era tu plan B si lo de ser cantante no hubiera funcionado?

R: Estudié en un conservatorio y de hecho he sido profesora de música, pero me parece una profesión dificilísima, que está muy poco valorada y que es fundamental en la vida de nuestros hijos. Me vino grande ser profe, porque cuando se portaban mal, yo en vez de poner seriedad hacía bromas con ellos. Claro, yo tenía 19 años. Me pilló siendo muy pequeña. Después empecé a estudiar Administración y Dirección de Empresas y fui secretaria de dirección durante muchos años, y me gustaba más que enseñar. Era feliz porque los fines de semana cantaba en orquestas y me quitaba la espinita y entre semana era secretaria. Tenía un puesto fijo y tenía un buen sueldo. Así que quizá me hubiera dedicado a eso.

