El próximo 3 de julio, la artista mexicana cantará todos sus éxitos en el Movistar Arena de Madrid en el marco de su gira 'Trevi Hits'

Se trata de su único concierto en España, que coincide con las fiestas del Orgullo LGTBIQ+, comunidad de la que siempre ha sido un icono

La web de Informativos Telecinco charla con ella sobre su pasado, presente y futuro, sobre el amor y el desamor, la música y el edadismo

Gloria Trevi es la palabra 'diva' hecha persona. Es cercana, amable, traviesa y 'sexosa', tal y como se define así misma. Y es que desde que se soltó el cabello, se vistió de reina, se puso tacones, se pintó y se hizo bella, nadie ha podido dejar de mirarla.

Lleva cuarenta años ligada al mundo de la música. Subió a los cielos, bajó a los infiernos y 'revivió'. Se convirtió en una de las mujeres más potentes de la industria en México y su voz resonó en cualquier parte del mundo. Rompió todos los esquemas -defendió el aborto y los derechos de las mujeres y ahora lucha contra el edadismo-. Estuvo cuatro años en la cárcel -fue acusada erróneamente por un delito de corrupción de menores junto a su entonces representante y pareja, Sergio Andrade, y después fue absuelta tras determinar un juez que no existían pruebas suficientes para demostrar que formaba parte de la trama-. Dio a luz entre rejas a su hijo Ángel Gabriel y, cual Ave Fénix, resurgió de sus cenizas.

La intérprete de 'Todos me miran' nunca ha dejado que los momentos más oscuros de su vida la frenen, y tiene claro que "no cambiaría nada de mi pasado por temor a que cambiase mi presente". El futuro lo abraza con optimismo. Con ilusión y emoción. No es para menos. En abril lanza su nuevo disco y está a punto de comenzar su gira 'Trevi Hits', con la que repasará sus canciones más emblemáticas. El 3 de julio hará una parada obligatoria en el Movistar Arena de Madrid, siendo este su único concierto en España. Un show que coincidirá con las fiestas del Orgullo LGTBIQ+, comunidad de la que siempre ha sido un icono.

La web de Informativos Telecinco ha charlado con ella sobre su pasado, presente y futuro, sobre el amor y el desamor, la música y el edadismo.

Pregunta: ¿Qué nos espera en tu único concierto en España con tu tour?

Respuesta: Lo que les espera es lo inesperado. Una dimensión desconocida (Risas). Es broma. Voy a cantar todos los hits, es un concierto de hit tras hit tras hit. Estoy haciendo un 'setlist' especial para este 3 de julio, que les voy a cantar desde 'Todos me miran' a 'Con los ojos cerrados' y 'Cinco Minutos'. Todas. Van a estar gritando, brincando, perreando, vamos a llorar... de todo. En abril lanzo mi álbum y siento que algunas de estas canciones ya van a ser muy conocidas y que vamos a pasarla increíble. Saliendo con el corazón hinchado y la garganta rota de tanto cantar. Y luego viene el 'after', la fiesta de después (Risas).

P: ¿Qué propósitos tienes para este 2025?

R: Más bien los propósitos han llegado a mí. Desde que empezó el año yo ya lo sentí como 'el año de la victoria'. Empezó con muy buenas noticias en lo que se refiere a mi vida con mi primer álbum como artista independiente y el lanzamiento de dos temas que ya han salido en México. Uno se llama 'Cueste lo que cueste', que es el tema principal de una telenovela y que ha tenido una acogida impresionante, y un segundo tema que acabo de sacar que se llama 'Cobardía', que va dedicado al amor. Yo no soy cobarde, pero cuando se trata de el amor todos somos un poco cobardes. Así que estoy súper contenta, y acaba de empezar el año.

P: En unos días cumples 57 años y cada vez está más presente el edadismo en la sociedad, ¿cómo luchas contra esos prejuicios de la edad?

R: Dándoles buenas noticias a las buenas generaciones de que la vida empieza a los 50 y yo entonces apenas cumplo siete (Más risas). La verdad es que siempre he sido una persona que he roto con esquemas, y siento que este es otro que ahora me toca romper, y me encanta demostrar que la edad es un número. Aquellos que se acomplejan por la edad son los que tienen miedo a la vida, y a mí no me da miedo envejecer. Tampoco tengo que hacerlo prematuramente. Lo haré cuando yo sienta que mi cuerpo y mi energía cambie y así lo desee, y creo que me gustará porque me encantan los viejitos. Pero mientras me sienta ágil, guapa, 'sexosa' y todo, yo voy a continuar siendo como quiera. La edad no define tampoco mi manera de vestir ni nada. Me parecen curiosos los comentarios de personas que dicen que si tienes tantos años ya deberías de vestir de una manera. Yo no creo que ni por tu peso, ni por tu edad, ni por nada, tengas que vestirte de ninguna manera que te diga la sociedad, sino como te lo diga tu espejo y a ti te guste.

P: Eres un ícono de la comunidad LGTBIQ+, y tu show en Madrid coincide con las fiestas del Orgullo Gay en Madrid. ¿ómo te sientes al respecto?

R: Súper contenta. No fue planificado, pero qué 'padre' que haya caído en esa fecha. Ya me tocaba hacer un concierto en esta fecha porque va a ser una explosión de energía, de alegría, de pasión, de dramatismo. Va a estar impresionante.

P: ¿Qué te inspira más a la hora de componer, el amor o el desamor?

R: Las dos. El desamor es buenísimo para componer canciones como 'El recuento de los daños' o como otras nuevas que van a escuchar muy pronto, pero sin ese desamor no puedes componer con esa fuerza canciones de amor como 'Todos me miran'.

P: Hace muchos años, durante una entrevista, te preguntaron que qué te hacía falta para ser feliz, y que lo dijeras en dos palabras. Y tú simplemente dijiste: "En una, amor". ¿Te sigue faltando?

R: No. Gracias a Dios me siento amada y me amo. No es lo que me hace falta en este momento.

P: ¿Eres romántica?

R: Mucho. Soy cursi y al mismo tiempo soy práctica. Somos mujeres, de repente también necesito mi espacio vital. Dicen que somos difíciles de entender, pero no. Cuando decimos 'no me busques más' queremos decir 'búscame un poquito', pero que nazca del otro. No es tan difícil.

P: Tienes una canción que es lo de más reivindicativa, '¡Ya no!'. ¿Crees que la sociedad ha avanzado en cuanto a los derechos de las mujeres?

R: Todo depende del país, de la ciudad y de muchas cosas. Pero creo que estamos mejor que hace unos pocos años, y mucho mejor que hace muchos. Pero de repente damos pasos hacia adelante y otros para atrás. Lo mismo sucede con los derechos de la comunidad LGTB. Pero no importa, dos pasitos para adelante, medio para atrás, tres hacia adelante, y así hasta llegar a nuestra meta.

P: ¿Cómo es Gloria más allá de la música y los micrófonos?

R: Soy optimista, mucho. Me considero una persona de fe y de esperanza. Muy cariñosa, alegre y muy perfeccionista. Cometo errores y cuando lo hago suelo pedir perdón pronto. Me gusta mucho divertirme con mis hijos y le echo ganas aunque esté cansada, y trato de vivir.

P: También tienes mucha fortaleza. ¿Cómo has afrontado esos momentos que han marcado tu vida y has podido seguir adelante a pesar de todo ello?

R: Creo que principalmente con eso que te comento, que soy una persona con mucha esperanza y con mucha fe que cree en los demás y en mí misma. Me gusta mucho la frase de Scarlett O'Hara ('Lo que el viento se llevó') que dice 'Ya lo pensaré mañana', porque probablemente mañana el problema ya ni exista.

P: Si pudieras volver al pasado, ¿cambiarías algo?

R: Preferiría no volver al pasado para no tener que revivir momentos dolorosos. Estoy muy contenta con mi presente, incluyendo mi edad y como me siento. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. A mí me encanta el presente y me 'mama' el futuro. Entonces la verdad del pasado no cambiaría nada por temor a que cambiara algo de mi presente. Las decisiones ya las tomó Dios, probablemente yo también tomé algunas mal en su momento, pero me convierten en la mujer que soy ahora: muy empática y con muchas experiencias.

P: ¿Qué sueños te quedan por cumplir?

R: Un 'chingo'. Soy una soñadora perpetua. Todo los días tengo un sueño nuevo, una nueva meta por alcanzar.

P: ¿Eres feliz?

R: En este momento puedo decir que soy lo más cercano a feliz que he estado en mi vida.

