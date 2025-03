En anteriores capítulos de 'Juntos y revueltos', Lester Duque aseguraba que durante una de sus crisis con su mujer fue Patricia Pérez la que se marchó de casa y no él. Ahora, la que fuera participante de 'La última tentación' no ha dudado en responder a las palabras que pronunció su marido al respecto. Muy enfadada por lo que dijo el canario, la creadora de contenido asegura que las cosas no son como él las cuenta.