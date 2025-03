En su última entrevista en '¡De viernes!', Jessica Bueno aseguró que lo había pasado muy mal porque había visto al mayor de sus hijos en común con Jota Peleteiro llorar porque el exfutbolista le había prometido que se lo llevaría a Arabia Saudí para celebrar su cumpleaños haciendo todo tipo de planes y que no cumplió su promesa. "Me llamó y me pidió que les llevase a los niños a Ámsterdam, pero yo no podía... Vino al final a Sevilla días más tarde", contó la exconcursante de 'Supervivientes'.