La llamativa diferenciación entre los hijos de Jessica Bueno y los de Ajla y Jota Peleteiro

Jota Peleteiro ha estado incumpliendo con el acuerdo económico que tiene con Jessica Bueno prácticamente desde que se separaran. Esto afecta sin lugar a dudas a los pequeños Jota y Alejandro, que aunque no viven mal, pues su madre procura que no les falte nunca de nada, lo hacen a un nivel muy inferior al que tienen los hijos de Ajla y Jota Peleteiro. Una llamativa diferenciación que salta a la vista si prestamos atención a gestos u actos tan simples como la manera en la que visten los pequeños.

No ocurre lo mismo con Zayn y Mansour Malik, los hijos de Ajla y Jota Peleteiro. El primogénito de la nueva mujer del empresario, que alega no tener dinero para no pasar la pensión a su exmujer cuando su empresa podría estar valorada en 700 millones de euros, viste con ropa de Louis Vouitton. El benjamín de la familia, Mansour Malik, de solo tres meses de vida, lleva ropa de Gucci que en apenas unas semanas ya no podrá usar, pues le quedará pequeña.