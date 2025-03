A pesar de la gran unión que existe entre ellos, también son muy diferentes en cuanto al carácter se refiere. Merlín cuenta que ha sido siempre muy impulsivo, y eso lo ha llevado a meterse en problemas. Con el paso de los años, ha ido transformando esa impulsividad y ahora comunica todo aquello que le molesta sin irritarse. “En eso no nos parecemos, tú te guardas más tu pensamiento y yo te digo lo que no me gusta”, afirma el mellizo de la superviviente. Aún así, hay muchos rasgos de personalidad que comparten, su mentalidad abierta y su forma de relacionarse con los demás: “Nos gusta la gente, no juzgamos y nos adaptamos a cualquier entorno”.