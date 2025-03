Jessica Bueno ha sido una de las protagonistas de la entrega de premios Sevilla Magazine, donde todas las preguntas de la prensa han ido dirigidas a lo mismo: la inminente entrevista de Jota Peleteiro en 'De Viernes' . Cuando le han preguntado si cree que es una venganza , la empresaria y modelo ha respondido que "no lo sabe", pero que "no tiene miedo" .

Una situación que ella ha afrontado con la mejor filosofía. "No sé si es una venganza, pero no tengo miedo", ha dicho ella muy segura, dejando clara cuál es su postura. "Estoy igual que vosotros, ya hice unas declaraciones sobre esto hace unas semanas. Al final, quien realmente me importa es el juez y yo en ese aspecto estoy muy tranquila. Lo que vaya a decir... pues no, me da igual", ha zanjado la que fuera concursante de 'Supervivientes', que, en cambio, hace apenas unas horas compartía en sus redes un mensaje mucho más combativo.