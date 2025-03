La pareja, que ha compartido todos sus problemas y sentimientos a lo largo de las sesiones, se enfrenta ahora a un momento crucial de su terapia. Tras haber hablado individualmente sobre los fallos de su relación, el influencer no puede evitar derrumbarse frente a Ana tras escuchar cómo se ha sentido desde que se convirtió en madre. “Me siento frustrada y estancada”, comparte la valenciana.

Para Ana Solma, quedarse embarazada fue un shock. Acababan de volver de la grabación de ‘La isla de las tentaciones’ y no estaban preparados para enfrentar un cambio tan grande. Aunque adora a su hijo Luca, reconoce que el desgaste emocional ha sido inmenso. “Echo de menos reírme y tener conversaciones sanas”, admite. Sus palabras resuenan con fuerza en Borja, que no puede evitar emocionarse. “Me da pena que esté así”, confiesa entre lágrimas.