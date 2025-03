Jota Peleteiro, sobre el día en el que Jessica Bueno tomó pastillas: "Solo quería llamar la atención"

El futbolista ha dado su versión sobre "la llamada de atención" de Jessica Bueno: "Lo hizo dos veces, necesitaba ayuda psicológica"

Jota Peleteiro ha contado en '¡De viernes!' que "se encontró con la escena" un día que fue a visitar a los niños: "Subí a la habitación y allí estaba"

Jessica Bueno explota tras las declaraciones de Jota Peleteiro: "Me chantajeaba, me hacía sentir una mierda"

Jessica Bueno concedió en '¡De viernes!' una durísima entrevista en la que habló de un episodio que tuvo lugar cuando acababa de separarse de Jota Peleteiro. Pese a que ya no eran pareja, el futbolista seguía acudiendo a la casa familiar para, en palabras de la propia Jessica, comer y ducharse.

Tal y como contó Jessica, uno de esos días ya no pudo más y, presa de una profunda depresión, decidió tomarse unas pastillas para "escapar de todo y dormir": "No es que intentase suicidarme, fue una vía de escape, yo necesitaba escapar. Fue todo tan seguido, los mensajes anónimos, las chicas, las fotos y el dejarme como lo hizo después, que no llegó a casa, desapareció. Era revivir todo otra vez, quería desconectar mi mente, era demasiado ya''.

La versión de Jota Peleteiro sobre lo que pasó ese día

Ahora, Jota Peleteiro habla de cómo sucedieron los hechos bajo su punto de vista. Según el futbolista, lo que la madre de sus hijos hizo en un par de ocasiones fue intentar llamar su atención:

"Un día que voy a casa a ver a los niños subo a la habitación y veo el panorama. Lo primero que le pregunto es si se había tomado las pastillas de verdad porque si era así había que ir al hospital a hacerle un lavado de estómago. No quería ir al hospital y al día siguiente pasó lo mismo. Yo ya le dije que no podíamos seguir así y que debíamos ir al hospital, allí nos dijeron que no se las había tomado, solo una o dos. Después de esa segunda vez ya le dije que tenía que pedir ayuda psicológica, que no podíamos estar así cada día. No es cierto que yo quisiera ingresarla en un psiquiátrico, es la madre de mis hijos, yo lo que quería es que ella dejara de hacer esas cosas. Yo creo que lo que hizo fue hacer una llamada de atención, porque si dos días dices que te has tomado 25 pastillas y no es cierto es porque quieres llamar la atención. Yo sentí que era una llamada de atención para que yo volviera pero la relación estaba ya completamente rota".

Jessica Bueno señala a Jota Peleteiro y "a alguien de su entorno"

Jessica Bueno ha escuchado atónita el relato del padre de dos de sus hijos. La modelo no podía creer que el que fuera su marido durante años "tergiversase" de esa manera la realidad:

"No quiero entrar en ese tema porque son unos días muy complicados. Yo lo que dije es que me tomé unas pastillas para escapar, para dormir y no pensar más, no para suicidarme. El psiquiatra del hospital dejó por escrito que yo no intenté suicidarme, y menos mal que yo tenía ese papel porque con eso no me podía ingresar en un psiquiátrico. Él y otra persona a la que no voy a nombrar por respeto intentaron ingresarme en un centro, que no diga que eso es mentira".

Para la andaluza, la situación en casa se había vuelto insostenible. El padre de sus hijos continuaba apareciendo por la vivienda "cuando le daba la gana" y ella no podía soportarlo más, motivo por el que llegó a tocar fondo y ver en las pastillas una buena solución para dejar de darle vueltas y descansar: