Carlota Pial ha anunciado que tiene nuevo novio durante su última terapia con Raquel Jiménez. En el episodio 1 , la influencer se sinceraba sobre su complicada separación; en el episodio 2 , Ruth Basauri se rompía por completo al hablar de la situación que atraviesa con Javy López; en el episodio 3 , la influencer relataba la tormentosa relación con el padre de su hija; en el episodio 4 , Javy López se derrumbaba al hablar de la separación de su hijo; en el episodio 5 , Borja hablaba sobre sus discusiones con Ana Solma; en el episodio 6 , las parejas se reencuentran y, ahora, Carlota desvela los límites que no piensa tolerar en su nueva relación. ¡Recuerda que puedes todos los capítulos en mitele!

La influencer ha relatado la tormentosa relación que pasó con el padre de su hija y el calvario que vivió con su primera pareja. Ahora, la creadora de contenido puede decir que tiene una nueva ilusión con la que se encuentra muy feliz. Tras todo lo que ha sufrido en su faceta romántica, Carlota tiene muy claro lo que quiere. “Después de dejar al padre de mi hija tuve claro que el prototipo de hombre que buscaba no era el correcto” , asegura.

Más segura que nunca, la creadora de contenido afirma que, en su nueva relación, no quiere volver a sentir dependencia emocional y que pretende crear unos vínculos mucho más sanos. “Creo que no me estoy equivocando y que es recíproco”, se ha sincerado la influencer. Carlota, que también se ha desahogado sobre el motivo por el que abandonó la casa de sus padres, explica el momento vital en el que se encuentra.