Danna Ponce ha querido aclarar un tema muy importante para ella. La que fuera concursante de 'Pesadilla en el paraíso' , tras la reconciliación con la familia de Xavi Cortés , ha viajado a Dubái y ha desvelado el motivo por el que no ha pasado el cumpleaños de su hija Mía junto a ella . La influencer y su chico han disfrutado de un lujoso viaje por el 32 cumpleaños del pintor y han querido explicar lo que ha sucedido.

Los creadores de contenido han vivido una experiencia única e inolvidable, rodeados de todos los placeres de los que han podido disponer en la ciudad. Sin embargo, a pesar de todo, no han podido evitar tener en mente a su pequeña . “Hoy es el cumple de Mía”, recuerda Danna. “Yo la estoy echando ya de menos” , admite Xavi.

Danna Ponce, que ha admitido el rencor que le gustada a Xavi Cortés, explica por qué este año no han pasado su cumpleaños junto a ella. “Siempre lo celebramos juntos, pero esta vez no ha podido ser”, dice Xavi apenado. La influencer da los motivos y cuenta qué tiene pensado regalarle cuando regrese a España, una experiencia única que a Mia no se le olvidará. Danna desvela también el regalo que le hará a su madre, ya que los tres cumplen años en el mismo mes.