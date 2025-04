La pareja ha recibido numerosas críticas tanto dentro como fuera de ‘Gran Hermano’ por su relación, ya que los seguidores del reality no se llegaban a creer que el amor de la pareja era sincero. Sin embargo, tiempo después, la pareja está más enamorada que nunca y no duda en proclamarlo por todo lo alto. Pero, a pesar de lo enamorados que están, lo cierto es que hay determinadas situaciones que le siguen generando desconfianza a Laura . La creadora de contenido ha querido ser muy clara a la hora de hablar sobre el trabajo de su novio.

Pero la andaluza no ha sido la única en pronunciarse sobre este tema y es su chico ha reaccionado muy sorprendido ante sus declaraciones: “Si lo dudas me sorprendería”. El gaditano reconoce que ha ligado mucho durante sus noches como DJ. “En las discotecas, se me ponen un montón de tías en la cabina y me miran con caras de tonta”, admite. Sin embargo, tiene claro que él no es ese tipo de chico y ha querido responder a las dudas de la exconcursante de 'GH'. “Tengo que comprobar que pasas de las 50 tías”, sentencia Laura.