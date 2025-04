Tras cargar contra Violeta Crespo y Edi Insua , Maica Benedicto muestra su lado más sensible al poner sobre la mesa el tema de su ex. La finalista de 'Gran Hermano Dúo' busca abrirse como nunca antes para que sus seguidores puedan saber más de ella y lo hace con la ayuda de Miguel Frigenti. La creadora de contenido se sincera sobre uno de los momentos más complicados de su historia y desvela la pesadilla que vivió junto al que fue su pareja durante 2 años y medio .

La influencer comenzó esta relación con 20 años y fue su primer amor. Su exnovio "tenía 7 años más" , según explica Maica Benedicto y él quiso que se independizara junto a él. Un paso que terminó dando y que fue el inicio del fin. La de Murcia se separó de toda su familia y sus amigos. Una situación que provocó que se sintiera encerrada en casa sin salida. "Me sentía anulada como persona totalmente" , comienza explicando la joven, la cual no ha dudado en explicar a qué se refiere.

Asimismo, la exconcursante de 'Gran Hermano' reconoce que llegó a ocultar la verdad de su relación a todo su entorno por miedo a hacerles daño. "Me sentía mal conmigo misma de permitir lo que había permitido con esa persona" , señala Maica Benedicto, visiblemente afectada. Un testimonio que toca el corazón de Miguel Frigenti, el cual pregunta a la influencer cómo logró terminar esa relación. ¡No te lo pierdas!

"Para mí fue traumática, no me sentía con fuerzas de salir", comienza explicado la murciana, la cual finalmente terminó armándose de valor para poner punto final a su historia con su ex. Sin pelos en la lengua, Maica Benedicto confiesa qué fue lo que le hizo clic en su cabeza para dar el paso de romper su relación sin mirar atrás, pese a que seguía enamorada de él. "Lo dejé queriéndolo", termina explicando la creadora de contenido. ¡Descubre todos los detalles de su traumático primer amor!